الكهرباء العراقية تستعرض مشروع "الوفرة -الفاو"

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، بأنها استعرضت مع هيئة الربط الخليجي مراحل إنجاز العمل في خط الوفرة - الفاو جنوبي البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل في مكتبه، وفداً رفيعاً من هيئة الربط الخليجي برئاسة محمد الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وبحسب البيان، فقد جرى استعراض مراحل إنجاز العمل في خط ( وفرة - فاو ) وتنفيذ مقاطع الخطوط الرابطة داخل دولة الكويت، وصولاً الى منطقة الفاو جنوب العراق.

وأكد الوزير على أهمية الربط الكهربائي مع دول الخليج كخطوة واعدة نحو تحقيق استقرار الطاقة في العراق، مبيناً ان هذا التعاون بين العراق وأشقائه في دول الخليج يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات المواطنين وتحفيز التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء.

من جانبه عبر وفد هيئة الربط الخليجي عن امتنانه للاهتمام الكبير من قبل الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء في تذليل كافة العقبات وتسهيل متطلبات انجاز العمل ومنها استصدار الضمان السيادي الخاص بمشاريع الربط الكهربائي، بحسب المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء.

وتؤكد لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، أن الربط مع دول الخليج سينتهي أواخر 2024.

ومنتصف العام الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وفيما بيّن أن هذا المشروع "حلم" تحول الى حقيقة، أكد ان مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي المباشر سيضيف في سعته الاولية 1000 ميكا واط لشبكة الطاقة العراقية.