الكهرباء العراقية تجد حلاً جديداً لازمة الطاقة المزمنة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، قرب استخدام "الطاقة الشمسية" في عدد من محافظات البلاد من خلال التعاقد مع شركات عالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء تعمل خلال عام واحد على اضافة أكثر من 5 آلاف ميغاواط ستدخل الخدمة في الشبكة الوطنية خلال فصل الصيف المقبل".

وبين العبادي أن "وزارة الكهرباء وصلت إلى المراحل النهائية في توقيع عقد مع شركة مصدر الاماراتية ضمن مشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج 2000 ميغاواط، وستشمل ثلاث محافظات نينوى والانبار وميسان"، مبيناً أن "المرحلة الاولى ستكون بألف ميغاواط".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء تبحث حالياً مع شركات أخرى لتوليد الطاقة الشمسية ضمن خطة ستجهز المنظومة الوطنية بأكثر من 7500 ميغاواط كطاقات متجددة".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

وأعلن كل من البنك المركزي العراقي ووزارة البيئة يوم أمس الجمعة، أن منازل السكان في العراق "ستغادر قريباً" المولدات الاهلية وتتجه نحو الطاقة الشمسية بكلف اقلٍ واستدامةٍ اكثر.

ذكرت ذلك وزارة البيئة في بيان اشارت خلاله إلى استكمال مبادرة البنك بشأن منح القروض للأنشطة المختلفة منها السكنية والصناعية والزراعية اضافة الى منازل المواطنين لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية .