الكهرباء الايرانية تعود إلى ديالى بعد انقطاعها لخلل فني

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بعودة خطي الكهرباء القادمين من ايران بعد انقطاعهما بسبب خلل فني في الجانب الايراني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خط ديالى - ميرساد (400 كي في)، المغذي لاقضية الخالص وبعقوبة وبلدروز، وخط سربيل زهاب، ( 150 كي في)، المغذي لاقضية خانقين والمقدادية عادا للعمل بعد انقطاع لساعات بسبب خلل فني في الجانب الايراني".

وأضاف المصدر، أن "التيار الكهربائي عاد لجميع مناطق ديالى دون أي مشاكل او عراقيل".

إلى ذلك يستعد سكان بلدة الخالص، (17 كم شمال شرق بعقوبة)، لتنظيم تظاهرة احتجاجية قرب محطة التوزيع الرئيسية في البلدة احتجاجاً على قلة ساعات التجهيز في ظل ارتفاع درجات الحرارة.