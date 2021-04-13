الكهرباء: اعتدال الموسم سببا في تحسن ساعات التجهيز ونستعد للصيف بـ 22 الف ميغاواط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، أن زيادة تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية تعود الى عدة أسباب منها اعتدال الموسم، لافتة إلى أنها ستدخل موسم الصيف بطاقة 22 الف ميغاواط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز ان "انخفاض درجات الحرارة واعتدال الموسم سببا في السيطرة على الأحمال، مشيرا الى ان "الوزارة عملت ايضا على اضافة بعض الوحدات الانتاجية التي كانت قيد الصيانة واكتملت، فضلا عن دخول بعض الطاقات التوليدية وارتفاع مناسيب الغاز المستوردة بشكل محدد والتي بلغت 22 مليون متر مكعب".

وتابع ان "من الامور الاخرى التي ساعدت في تحسين الطاقة هو التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة النفط من خلال توفير الوقود من مواد الخام والكازاويل الذي ساهم بتشغيل بعض المحطات"، مؤكدا ان "شهر رمضان سيشهد تحسنا في الطاقة وفقا لما عملنا من خطط استلزمت رفع معدلات الانتاج وفك الاختناقات وتدعيم قطاع التوزيع والتي ستزيد ساعات مريحة ومرضية للمواطنين خلال هذا الشهر".

واكد موسى ان "الوزارة لديها خطط كبيرة في قطاع الانتاج والتوزيع والنقل، خلال الصيف المقبل كما ان الوزارة تعول على ادخال بعض المحطات الجديدة كمحطة الجالسية في صلاح الدين، وتشغيل محطات جديدة على مستوى 132 كي في في بعض المحافظات والتعاون مع وزارة الصناعة في توفير العديد من المواد الحاكمة لادامة الشبكة كالمحولات ثم سنشرع في خطة فك الاختناقات بقطاع التوزيع".

وتوقع موسى ان "فصل الصيف المقبل ستقدم ساعات تجهيز ان لم تكن جيدة ستكون مقبولة للمواطنين وسنصل الى 22 الف ميكا واط، ان لم يكن تجهيز مقبول فهو سيكون افضل من الصيف الماضي".

ويعاني العراق من انقطاع متواصل للطاقة الكهربائية وتشتد الازمة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف مما يدفع المواطن للاستعانة بالمولدات الاهلية لتعويض النقص.