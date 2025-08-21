الكمارك تنفي التعطيل في أم قصر: التدقيق لا يتجاوز 30 دقيقة للشحنة

شفق نيوز- البصرة

نفت الهيئة العامة للكمارك العراقية، يوم الخميس، وجود توقف أو تعطيل في عمل ميناء أم قصر بمحافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، وإنما تطبيق للإجراءات الرقابية الجديدة التي تستغرق ما بين 15 إلى 30 دقيقة لكل شحنة، والعمل يجري بانسيابية لتسهيل دخول البضائع بأقصى درجات الدقة والسرعة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض الجهات تداولت معلومات مضللة تزعم أن الإجراءات المتخذة في ميناء أم قصر تسببت في شلل حركة العمل وتكدس الحاويات في ساحة الترحيب وتأخير إنجاز المعاملات الكمركية. وإزاء ذلك، نود أن نوضح للرأي العام الحقائق".

وفندت وجود أي توقف أو تعطيل متعمد في عمل الميناء، والإجراءات الحالية تسير وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، وبوتيرة طبيعية.

وأضافت الهيئة، أن "الإجراءات الرقابية الجديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع التلاعب والفساد، من خلال اعتماد وسائل تدقيق أكثر صرامة وشفافية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين".

وأشارت إلى أن "الوقت المستغرق في التدقيق يتراوح بين 15 و30 دقيقة لكل شحنة، بحسب طبيعة البيان والمرفقات الخاصة بها، وفي حال وجود خطأ في البيان الكمركي، لا يعني ذلك إيقاف الشركة أو إلغاء البيان، بل تقوم الهيئة بإجراء تدقيق مركز لتصحيح الأخطاء وتفادي أي تلاعب محتمل".

وأكدت أن "أي مواد غذائية أو بضائع سريعة التلف تخضع لإجراءات استثنائية تضمن سرعة الإفراج عنها دون الإخلال بالرقابة"، لافتة إلى أن "الهدف الرئيس للهيئة العامة للكمارك هو زيادة الإيرادات، ومنع عمليات التهريب، وتشديد الرقابة، وحماية المستهلك والمجتمع من أي بضائع ضارة أو مخالفة".

وأوضحت الهيئة العامة للكمارك، أن "جميع كوادر الهيئة الكمركية تعمل على مدار الساعة (24/7) لضمان انسيابية الحركة التجارية وتسهيل دخول البضائع المشروعة بأقصى درجات الدقة والسرعة".

وحثت الهيئة جميع الوكلاء وأصحاب البضائع على "رفع بياناتهم الكمركية بصورة أصولية لتخليصها بشكل طبيعي وسريع"، مؤكدة "ضرورة تفادي تداول الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تثير البلبلة وتؤثر سلباً في انسيابية العمل والأسعار في السوق المحلي".

وتوعدت الهيئة في الختام بأنها "تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المروجة للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك السوق".