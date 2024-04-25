الكشف عن أهم 10 صادرات أمريكية إلى العراق

شفق نيوز/ كشفت بيانات صادرة عن النظام العالمي للتجارة الزراعية، عن اهم 10 صادرات أمريكية الى العراق للعام الماضي 2023.

وبلغت إجمالي قيمة الصادرات الامريكية الى العراق للعام الماضي 357.33 مليون دولار حيث

احتل الارز المرتبة الاولى بصادرات الامريكية الى العراق للعام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 149.16 مليون دولار، وبلغ الحجم الإجمالي 219.095 طنا متريا.

واحتل القمح المرتبة الثانية بقيمة اجمالية 86.42 مليون دولار وبلغ حجم الإجمالي 72.101 طنا متريا، واحتلت لحوم والدواجن ومنتجاتها باستثناء البيض المرتبة الثالثة بقيمة اجمالية 35.1 مليون دولار وبلغ حجم الاجمالي 38.369 طنا متريا .

واحتلت فول الصويا المرتبة الرابعة بقيمة اجمالية 26.25 مليون دولار وبلغ الحجم الإجمالي 52.500 طنا متريا، واحتلت شجرة الجوز المرتبة الخامسة بقيمة اجمالية 65 .17 مليون دولار وبلغ الحجم الإجمالي 3.685 أطنان مترية، تلتها حبوب الذرة بقيمة اجمالية 13.13 مليون دولار وبلغ حجم الاجمالي 44.100 طنا متريا، تلتها التوابل والصلصات بقيمة اجمالية 12.3 مليون دولار وبلغ حجم الإجمالي 4.667 أطنان مترية.

واحتلت لحوم البقر ومنتجاته في المرتبة الثامنة بقيمة اجمالية 4.05 ملايين دولار وبلغ حجم الإجمالي 427 طنا متريا، تلتها بذور الزرع بقيمة اجمالية 2.55 مليون دولار وبلغ الحجم الإجمالي 25 طنا متريا، وتلتها محضرات الطعام بقيمة اجمالية 1.63 مليون دولار وبلغ الحجم الاجمالي 120 طنا متريا.