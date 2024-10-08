الكشف عن مباحثات مع أوبك لإدراج المثنى ضمن المحافظات العراقية المنتجة للنفط

شفق نيوز/ صرّح رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة المثنى احسان "ابو جعيلة"، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مباحثات بين العراق ومنظمة "أوبك" لإدراج المثنى ضمن المحافظات العراقية المنتجة والمصدرة للنفط خلال السنوات القادمة.

وقال ابو جعيلة في بيان اليوم، إن حقل "أبو خيمة" النفطي، المكتشف عام 1975، يقع بالقرب من الحدود العراقية السعودية، ويضم بئراً واحدة، بمساحة 1809 كيلومترات مربعة.

وأضاف أن الشركات التي تقدمت للفوز بالترخيص كانت "زينهوا" الصينية و"جيو جاد" الصينية أيضاً، مشيرا الى انه تم استكشاف في حقل "اريدو" في ناحية الدراجي أكثر من 8 آبار من قبل وزارة النفط تم حفرها من قبل شركة "بوهاي" و"زبك".

وتابع ابو جعيلة، القول إن الرقعة الـ 12 في قضاء السلمان تم حفر عدة آبار فيها وهي: سلمان 1 وسلمان 2 ، وسلمان 3 ، مبينا أنه سيتم التنسيق بين وزارة النفط و منظمة اوبك العالمية لغرض ادخال محافظة المثنى لتصدير النفط في العام القادم 2025.

وكشف ايضا أن الاحتياط النفطي للابار في محافظة المثنى في حقل اريدو ما يسمى بالرقعة العاشرة في ناحية الدراجي تقد بين 8 الى 10 مليارات متر مكعب.