الكشف عن رواتب خيالية يتقاضاها أجانب في قطاع نفط العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بوزارة النفط، يوم الأربعاء، عن تقاضي عاملين أجانب في قطاع النفط العراقي مبالغ طائلة كأجور شهرية تصل إلى 100 ألف دولار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " التقارير الفنية في الوزارة رصدت تسلم أكثر من 270 شخصاً اجنبياً في شركة بتروناس الماليزية العاملة بحقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار بين 50 الف إلى 100 الف دولار شهرياً كرواتب".

وأضاف أن "هذه الرواتب تعتبر بمثابة أرقام خيالية في الظرف الحالي الذي يمر فيه العراق".

وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء الأشخاص، ورغم تسلمهم هذه المبالغ، إلا أنهم لا يعملون 12 شهراً في العراق، بل أقصى حد لـ 8 أشهر فقط"، لافتا إلى أن "غالبيتهم يقيمون في الإمارات العربية المتحدة".

ومن المرجح أن يثير كشف هذه الأرقام استياء كبيراً بين العاملين العراقيين في قطاع النفط، وخاصة بين أولئك الذي جرى الاستغناء عن خدماتهم في الأشهر الماضية نتيجة خفض إنتاج الخام في البلاد تطبيقا لاتفاق "أوبك+".

وعلى مدى أشهر طويلة، خرج العاملون العراقيون المفصولون من وظائفهم في تظاهرات احتجاجية تطالب بإعادتهم إلى وظائفهم، دون فائدة.

وتدير شركات نفط عالمية كبرى مثل اكسون موبيل وشل وروسنفت حقول النفط في العراق بناء على عقود أبرمتها مع الحكومة.