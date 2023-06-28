الكشف عن حجم صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الربع الأول للعام 2023

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 35 مليون برميل خلال الربع الاول من عام 2023.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال الربع الأول من العام 2023 وابتداء من كانون الثاني وشباط واذار بلغت 35.038 مليون برميل، مرتفعة بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 20.999 مليون برميل، ومرتفعة بنسبة 69% عن نفس الفترة من العام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 10.868 ملايين برميل".

واضافت ان "أعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال الربع الأول من العام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت أقل معدل للصادرات النفطية لشهر اذار حيث بلغت 11.394 مليون برميل".

ويصدر العراق ما يقارب من 10% من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر العراق ضمن اهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.