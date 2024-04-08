الكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل مفاجئ

شفق نيوز/ أثارت أسعار الذهب وارتفاعها في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ، بعض التساؤلات رغم أن الرأي السائد قد يذهب إلى جواب يتعلق بالمناخ الجيوسياسي المنقسم والتوقعات الغامضة للاقتصاد العالمي. ويُنظر إلى المعدن الثمين على أنه "ملاذ آمن"، والرأي العام هو أن أسعار السبائك يجب أن ترتفع عندما تنخفض أسعار الفائدة - وهو ما يتوقع العديد من المستثمرين حدوثه في وقت لاحق من هذا العام. لكن لماذا يرتفع الذهب فجأة الآن؟

بعد التداول في نطاق ثابت إلى حد ما لعدة أشهر، بدأت السبائك في الارتفاع في أوائل شهر مارس، وبنسبة 14%، وترك سلسلة من الأرقام القياسية يومياً. لكن التوترات الجيوسياسية كانت مرتفعة منذ أشهر، وحتى سنوات، وإذا كان هناك أي شيء فإن التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر ضبابية في الأسابيع الأخيرة. فما الذي تغير؟

استعرضت "بلومبرغ نيوز" إجابات المسؤولين التنفيذيين والمحللين المتمرسين، والتي بدت مختلفة للغاية حول من أو ما الذي دفع الذهب إلى ارتفاعات غير مسبوقة: هل هي مشتريات البنوك المركزية والقلق إزاء الدور الذي يلعبه الدولار كسلاح اقتصادي؟ هل تراهن الصناديق على أن تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة أصبح وشيكاً؟ جيش من المتداولين الخوارزميين ينجذبون إلى الذهب لمجرد ارتفاعه؟ التضخم العنيد والمخاوف بشأن الهبوط الحاد؟ إضعاف العملات؟ الانتخابات المقبلة؟ كل ما ورد أعلاه؟

من يشتري؟

تعد البنوك المركزية، أبرز مشتري الذهب مؤخراً على وجه الخصوص، فضلا عن المؤسسات الكبرى والمتداولين الذين يستعدون للتحول إلى أسعار فائدة أكثر مرونة. ويشعر المستهلكون الصينيون بالقلق إزاء ذبول العائدات في الأصول الأخرى وانخفاض قيمة العملة.

لكن هذه المجموعات كانت بمثابة قوة صعودية ثابتة لعدة أشهر - أو سنوات في حالة البنوك المركزية - وليس من الواضح لماذا قد يقوم أي منهم بالشراء مع شعور أكبر بكثير بالخوف، أو الجشع، أو الوفرة.

ماذا يشترون؟

هناك شيء واحد واضح أيضاً وهو أمر مثير للدهشة: لم يقم المستثمرون بشراء الصناديق المتداولة في البورصة، وهي إحدى أسهل الطرق للحصول على الذهب. يشير التدفق المستمر للتدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب إلى أن مجموعة كبيرة مفقودة - أو تسحب أموالها.

قال نيت جيراسي، رئيس متجر ETF: "هذه واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التي رأيتها على الإطلاق في مجال صناديق الاستثمار المتداولة". "الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن الطلب على الذهب كان قوياً للغاية في قنوات أخرى مثل مشتريات البنوك المركزية والمشتريات المباشرة من قبل المستثمرين الأفراد والقطاع الخاص".

إن جني الأرباح من قبل المستثمرين على المدى الطويل الذين اشتروا منذ سنوات هو الطريقة التي تفسر بها شركة سيتي غروب سبب ضعف صافي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بشكل ملحوظ. إذ تشير حقيقة أن التدفقات الخارجية الثابتة والكبيرة لم يكن لها تأثير أكبر على الأسعار إلى الطلب القوي على السبائك التي كانوا يبيعونها وأن البنوك المركزية ستكون مشترياً طبيعياً، وفقاً لجو كافاتوني، الذي يشرف على تقرير منصة صناديق الاستثمار المتداولة في مجلس الذهب العالمي.

أين يشترون؟

وفي أسواق العقود الآجلة الأكبر حجما والأسواق خارج البورصة، يرتفع نشاط التداول بشكل حاد، مما يشير إلى أن المشترين المؤسسيين المعتادين - البنوك المركزية، والبنوك الاستثمارية، وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية - جميعهم يشاركون. ويشهد نشاط الخيارات انتعاشاً أيضاً، وهناك توقعات بأن أسعار السبائك قد ترتفع أكثر مع اندفاع تجار الخيارات لتغطية تعرضاتهم.

عدد العقود القائمة في العقود الآجلة في نيويورك آخذ في الارتفاع، وهو مؤشر على أن الرهانات طويلة الأجل من قبل مديري الأموال آخذة في الارتفاع. لكن حجم التداول الإجمالي تجاوز عدد العقود المفتوحة - مما يشير إلى زيادة في نوع صناديق التداول الخوارزمية المحمومة التي تتفوق فيها.

متى يشترون؟

بشكل رئيسي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. من المعروف أن سوق الذهب حساسة للتحولات في البيانات الاقتصادية الأمريكية، وقد أصبح هذا أكثر صحة منذ أن ارتفعت الأسعار في بداية شهر مارس. تقدم الإصدارات الاقتصادية الرئيسية في تلك الأيام قراءات حول قوة التصنيع والوظائف والناتج المحلي الإجمالي والتضخم، كما توفر طفرة مركزة في الشراء بعد البيانات دليلاً قوياً على هويات الجهات الفاعلة الأكثر نفوذاً.

ولكن هذا في حد ذاته كان سبباً في إرباك المحللين، لأن البيانات الأخيرة كانت ساخنة، وكان المستثمرون في أسواق العملات والسندات يستجيبون بالرهانات على أن محور بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأتي في وقت لاحق وسيكون أقل عمقاً مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر.

ومن الناحية النظرية، سيكون ذلك سلبيا بالنسبة للذهب لأن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات. كما يعمل المستثمرون على رفع قيمة الدولار، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمشترين في أكبر الأسواق الاستهلاكية: الصين والهند.

لماذا يشترون الآن؟

هذا هو السؤال الكبير. الثغرة الصارخة في السردية خلال الأسابيع الخمسة الماضية هي أنه في حين لا يزال من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام - الأمر الذي من شأنه أن يفيد الذهب - فإن العديد من المستثمرين أصبحوا في الواقع أقل اقتناعاً بشأن التوقيت مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر.

أحد الاحتمالات هو أن بعض المستثمرين في الذهب يركزون بدلاً من ذلك على احتمال الهبوط الحاد في الاقتصاد الأميركي بناءً على البيانات الأخيرة، ويسارعون إلى شراء السبائك لدورها كملاذ آمن.

ومن الممكن أن تقدم هذه الفكرة أيضاً تفسيراً لحركة غريبة أخرى في سوق الذهب في الأسابيع الأخيرة ــ العلاقة بين انتشار أسعار الذهب الذي تتم مراقبته عن كثب وأسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

حققت النسبة المئوية للعائد بين السعر الفوري في لندن والعقود الآجلة لثلاثة أشهر - والتي تميل إلى تتبع أسعار الفائدة بسبب تكلفة تخزين الذهب وتمويله وتأمينه - انخفاضاً نادراً أقل من أسعار الفائدة الفيدرالية في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع الأسعار الفورية. تاريخياً، يحدث هذا فقط على أساس مستدام عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة أو على وشك التحرك نحو الانخفاض بشكل حاد.

قد يشير انعكاس الفارق إلى أن المستثمرين المتوترين يطالبون بالحصول على الذهب الفوري الآن، كحماية ضد الاضطرابات المحتملة.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك AS: "إن الارتفاع يتحدى الكثير من التفكير العادي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة". "أعتقد أن السرد يتغير نحو التضخم الثابت وربما الهبوط الحاد، المتبل بالكثير من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع العولمة الذي يدفع طلب البنوك المركزية".