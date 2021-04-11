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الكاظمي يؤكد سعي العراق في تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج الوقود

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-11T11:51:59+0000
الكاظمي يؤكد سعي العراق في تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج الوقود

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة ( CCR)،  وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطية بوزارة النفط. 

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي بأن الأخير أكد حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطية في العراق، كونها من الركائز المهمة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلا عن مساهمتها في زيادة الايرادات المالية ، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي .

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