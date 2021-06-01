الكاظمي يؤكد المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي وفق رؤى طويلة الأمد

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، تصميم العراق، على المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة بالرغم من كل التحديات.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء وفقا للبيان "التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والإستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة".

وبين الكاظمي ان "الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة الى الإستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي".

من جانبه، أشاد بلحاج من جانبه، بالعلاقات التاريخية والستراتيجية للبنك مع العراق"، مشيرا إلى "رصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الإقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد".