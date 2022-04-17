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الكاظمي يوفد فريق عمل الى ايران بشأن تجهيز العراق بالغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-17T13:12:14+0000
الكاظمي يوفد فريق عمل الى ايران بشأن تجهيز العراق بالغاز

شفق نيوز/ كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، فريق عمل من وزارة الكهرباء بالتوجه الى ايران والتباحث حول اشكاليات تجهيز البلاد بالغاز. 

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر ترأس، اليوم، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، مبيناً أنه استمع الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية.

وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف، وفق البيان، الذي أضاف أن الاجتماع تطرق إلى آليات التواصل مع الجانب الإيراني، فيما يخص توفير الغاز الإيراني.

وفي هذا الصدد وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

كما شهد الاجتماع تقديم عرض عن خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة، فضلاً عن مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد/بيجي-400 كي في، ومتابعة المتبقي من الأعمال اللازمة لاستكمال تشغيله.

وتعتمد الحكومة العراقية بشكل كبير على الغاز الايراني في انتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، وشهد فصل الصيف الماضي تجهيزاً سيئاً للطاقة الكهربائية بعد ايقاف طهران تزويد الغاز بسبب تراكم الديون.

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