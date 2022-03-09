سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يوجّه بتأمين المواد الغذائية التي تشهد شحةً في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T12:50:00+0000
الكاظمي يوجّه بتأمين المواد الغذائية التي تشهد شحةً في الأسواق العراقية
الكاظمي يوجّه بتأمين المواد الغذائية التي تشهد شحةً في الأسواق العراقية

related

مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

Date: 2021-07-18 09:11:47
مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

البنك المركزي العراقي.. الحوالات الخارجية تتجاوز الـ158 مليون دولار

Date: 2021-11-21 12:26:34
البنك المركزي العراقي.. الحوالات الخارجية تتجاوز الـ158 مليون دولار

التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

Date: 2021-09-02 09:18:25
التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

من أجل النظام المصرفي.. الكويت: العراق سلّم الدفعة الأخيرة من التعويضات قبل استحقاقها

Date: 2021-12-23 06:14:13
من أجل النظام المصرفي.. الكويت: العراق سلّم الدفعة الأخيرة من التعويضات قبل استحقاقها

تحرك حكومي لتشكيل صندوق سيادي بالعراق كان المفترض العمل به قبل 18 عاماً

Date: 2022-01-26 09:12:37
تحرك حكومي لتشكيل صندوق سيادي بالعراق كان المفترض العمل به قبل 18 عاماً

إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 07:48:56
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-09 10:12:57
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع

Date: 2022-02-13 06:04:38
العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع