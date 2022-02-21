الكاظمي يوجه بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، بمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي "وجّه الأجهزة الأمنية المختصة، بمراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية، وعدم التلاعب بالأسعار وقوت المواطنين، ومحاسبة المقصرين".

كما وجّه الكاظمي "تولي وزارة التخطيط، إدراج مكون لإنشاء ملعب سعة (500) متفرج في داخل التصميم الأساس لمديرية ناحية واسط القديمة (الدجيلة)، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المشروع".

وأواخر عام 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 في المئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.