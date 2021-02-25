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الكاظمي يوجه بـ"تسريع" خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة بين العراق ومصر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-25T15:52:13+0000
الكاظمي يوجه بـ"تسريع" خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة بين العراق ومصر

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بـ"تسريع" خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل وفد الهيأة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، وأكد في مستهل اللقاء، على أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الإستقرار والتكامل الإقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين".

كما شهد اللقاء وفقا للبيان "البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية الى السوق العراقية والإستثمار فيها".

من جانبه أكد رئيس الوفد المصري للكاظمي "تطلّع الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما فيه من تنمية مستدامة للبلدين الشقيقين".   

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