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الكاظمي يوجه بثلاثة قرارات لمواجهة ازمة الكهرباء ويلوم الاعتماد على الغاز الإيراني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-23T15:54:24+0000
الكاظمي يوجه بثلاثة قرارات لمواجهة ازمة الكهرباء ويلوم الاعتماد على الغاز الإيراني

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعا طارئا ضم وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، لمناقشة ازمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن الأزمة تعود بسبب زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية نتيجة موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني.

واكد الكاظمي ان الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدرا واحدا، ما ادى الى تدهور في انتاج الطاقة الكهربائية في حال نقص واردات الغاز او توقفها في حين سعت الحكومة الحالية الى توقيع عدة عقود عملاقة لاستثمار الغاز في مختلف الحقول النفطية لغرض وضع حل نهائي ووطني لهذه المشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة.

واضاف البيان، "لحراجة الوضع الحالي وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط باتخاذ عدة إجراءات من شأنها المساهمة في توفير التيار الكهربائي للمواطنين وتعويض النقص الحاصل بإنتاج الطاقة، حيث وجه بالآتي:

1- زيادة حصة المولدات الاهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي.

2- متابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الابيض وتوفير كميات اضافية في منافذ البيع.

3- توفير الوقود السائل لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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