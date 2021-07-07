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الكاظمي يوجه بتجاوز الروتين وتسهيل منح القروض للمواطنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-07T11:34:36+0000
الكاظمي يوجه بتجاوز الروتين وتسهيل منح القروض للمواطنين

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، إدارة مصرف صندوق الإسكان بتسهيل منح القروض للمواطنين.  

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر أجرى ،اليوم، زيارة إلى صندوق الإسكان، وتجوّل في أقسام المصرف واطلع على سير العمل هناك، والتقى بعدد من المواطنين المراجعين واستمع إلى المشكلات التي يعانون منها.

ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، بتجاوز الروتين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم ومساعدتهم؛ لتوفير السكن، وتذليل العقبات التي يواجهونها.

وبيّن الكاظمي أن زيارته للمصرف تأتي استكمالاً لمبادرة الحكومة في توزيع قطع الأراضي على المواطنين، ومساعدتهم في منح القروض الميسرة لهم، بعيداً عن الروتين، التي يصل أمد تسديدها إلى (20) عاماً، ودون أن تشكل عبئاً على كاهلهم.

وأكد أن الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن في البلاد وفق خطط استراتيجية، تتضمن بعض مفاصلها توفير سكن لكل المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو مبادرات منح قروض بلا فوائد.

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