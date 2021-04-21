الكاظمي يوجه بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار لمشاريع متلكئة.

جاء ذلك خلال زيارته لهيئة الاستثمار واطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الكاظمي وجه بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.

كما وجه رئيس الوزراء بالالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.

ووجه الكاظمي أيضا بسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.