الكاظمي يناقش في واشنطن تشجيع الشركات الامريكية للاستثمار في السكن داخل العراق

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له، الاستثمارات في السكن من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء التقى في مقر اقامته بواشنطن مالباس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي".

واضاف انه "جرى أيضاً بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي. وبحثا مشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية".

واشار البيان الى ان "الكاظمي ناقش مع رئيس مجموعة البنك الدولي، دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره، وحث سيادته على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق".