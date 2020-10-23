الكاظمي يلتقي رؤساء عدد من الشركات البريطانية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وعلى هامش زيارته الحالية الى بريطانيا، رؤساء عدد من الشركات البريطانية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد خلال اللقاء، حرص الحكومة العراقية على توفير البيئة الصحية، والمناخات المناسبة للشركات المستثمرة العاملة في عموم البلاد.

وبّين أن العراق يخطط اليوم لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها، في ظل حاجة البلاد الفعلية الى دخول المستثمرين في العديد من المشاريع الخدمية والقطاعية، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد العراقي الى الأمام، وتوفر المزيد من فرص العمل للعراقيين.



