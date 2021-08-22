الكاظمي يكشف عن مقترح لعقد "ورش عمل" بين العراق والكويت

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت، سعي العراق إلى تعاون اقتصادي مع الكويت ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن الكاظمي قوله خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعاً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة؛ إن العراق يسعى جاداً لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح.

وأضاف الكاظمي؛ "نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص على الاستثمار في العراق، فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة".

وأشار إلى انه "تتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت".

وتابع؛ أن "الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019".

وكشف الكاظمي عن مقترح لعقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية بالعراق في جميع القطاعات.

ولفت إلى أنه "من أجل تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم تسهيلات في منح سمات الدخول لرجال الأعمال العراقيين، لعقد شراكات في المجال الاقتصادي مع نظرائهم الكويتيين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "العراق يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت؛ لتطوير الشراكة الاقتصادية في هذا المجال".

وبين الكاظمي؛ أن "التعاون العراقي – الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط اهتمام كبير من قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي" وفقا للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز.