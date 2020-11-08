الكاظمي يفتح الأبواب لشركات الاستثمار السعودية ويعلن تسهيلات

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين.

وأكد الكاظمي، على أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق، كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

وكان وفد سعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية، ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدداً من الشركات السعودية المهمة .