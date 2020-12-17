الكاظمي يفتح الباب أمام الشركات التركية ويبحث مع اردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي

شفق نيوز/ التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن " اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".

كما أشار البيان إلى إجراء مراسم استقبال رسمية للكاظمي، من قبل اردوغان في القصر الجمهوري بالعاصمة التركية انقرة.

وأوضح أن "مراسم الاستقبال شهدت عزف النشيد الوطني العراقي والتركي، واستعراض حرس الشرف".

وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الاتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات.