الكاظمي يفتتح محطة كهربائية ترفد الشبكة بأكثر من 1200 ميغاواط وتوفر 1400 فرصة عمل

شفق نيوز/ افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، محطة كهرباء سامراء البخارية، والتي ترفد الشبكة بأكثر من 1200 ميغاواط وتوفر 1400 فرصة عمل.

وقال الكاظمي خلال الافتتاح بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "قد اكتملت المرحلة الأولى من المحطة رغم كل التحديات الحاضرة لاسيما الأزمة الاقتصادية وتاثيرات جائحة كورونا"، مضيفا "ستكتمل المرحلة الثانية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وندخلها الى الشبكة الوطنية".

واضاف ، أن "المحطة سترفد شبكة الإنتاج الوطنية بحدود 1260 ميغاوات من الكهرباء، وستخدم مناطق شمال محافظة بغداد، ومحافظة صلاح الدين بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية".

وتابع الكاظمي ، "نعمل بكل جد على تطوير محطة سامراء بعقد جديد ضمن الاتفاقية الصينية لإضافة مرحلة ثالثة للمحطة".

واشار الى أن "المحطة ستوفر فرص العمل لأكثر من 1400 مواطن عراقي من أصحاب الاختصاص والخبرات"، لافتا الى أن "المحطات المتلكئة كانت بمثابة تحدٍ لنا خلال العام الماضي، وعملنا بكل جد على إتمامها".

وقال، "افتتحنا قبل أيام محطة كهرباء الناصرية، ونفتتح اليوم محطة سامراء، وهناك مشاريع محطات جديدة في الجنوب والوسط والشمال".

واوضح، "من أولوياتنا دعم المناطق المحررة من براثن داعش، وإعادة إعمار شبكات التوزيع والمحطات الكهربائية التي تضررت".

واكد أن "معركة الإعمار وتقديم الخدمات هي المجال الحقيقي لإثبات الأداء، هذه المحطة جزء من الأفعال فالمواطن سئم سماع الأقوال بلا فعل ملموس".

وقال الكاظمي ، "بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء سنرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وترغب بصناعة اليأس وتحاول تشكك و عرقلة أي منجز تحققه الحكومة ، وردنا عليهم بافتتاح هذه المحطة العملاقة في سامراء وقبلها محطتي الناصرية والمثنى للكهرباء و كذلك مستشفى الناصرية وكربلاء ووضع حجر الاساس بميناء الفاو الكبير العملاق ومطار الناصرية وغيرها من المشاريع".

واضاف، "نحن مقبلون على انتخابات مبكرة، وهناك من يخشى نتائجها ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لأجل دفعهم الى عدم المشاركة بالإنتخابات".

وقال ، "مستمرون في الإعمار وافتتاح المشاريع ومعالجة مشاكل المشاريع المتلكئة لإعادتها الى الحياة، وسنستمر بمحاربة الفساد رغم كل التحديات التي نواجهها".

وتابع، "سحبنا عددا كبيرا من الإجازات في هيئة الإستثمار بسبب تلكؤ مشاريع تلك الإجازات، لأننا نريد مشاريع حقيقية تفيد البلد والمواطن".