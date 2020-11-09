الكاظمي يعلن "تفاهمات مشتركة" ويأمل تعاون البرلمان للبدء بصرف الرواتب

شفق نيوز/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، عن "تفاهمات مشتركة" مع اللجنة المالية في مجلس النواب، معربا عن امله بتعاون البرلمان للبدء بصرف الرواتب.

وقال الكاظمي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".

وأضاف "اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".

وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين ستصرف الأسبوع المقبل بعد تمرير قانون الاقتراض داخل المجلس.

وقالت النائبة عن نينوى وعضو اللجنة المالية محاسن حمدون الدلي، إن اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التخطيط وسيتم التصويت على قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل، وسيتم صرف الرواتب في الاسبوع المقبل.



