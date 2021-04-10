الكاظمي يعتزم إنشاء أحد أكبر المشاريع المائية بعد عام 2003 في العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، اليوم السبت، عن سعي وزارته لإكمال إنشاء مشروع قناة البدعة الانبوبية احد اكبر المشاريع الوزارية بعد عام 2003.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي برفقة محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، وحضرته وكالة "شفق نيوز"، أن " زيارته الى ذي قار تأتي طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للاطلاع على واقع المحافظة عن قرب"، مبينا أن " الوزارة على علم بما تعاني منه ذي قار ولعل أبرز مشاكلها معالجة مشكلة شط ال ابراهيم التي تأخرت لسنين طويلة".

وأضاف، أن " وزارته بدأت تعد العدة بعد إقرار الموازنة لوضع الحجر الأساس من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الفترة المقبلة لمشروع قناة البدعة الانبوبية الذي سيخدم محافظتي ذي قار البصرة "، لافتا إلى أن" هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الوزارية بعد عام 2003 ".

وتابع رشيد، أن" لجان مختصة في الوزارة ناقشت قضية تبطين شط ال ابراهيم في قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية مع اهالي المنطقة ذاتها، واتضح ان المشروع توجد فيه مشكلة قديمة وليست وليدة اليوم، وقد أصدرنا توجيهاتنا بوضع الحلول الدائمة لهذا الأمر "، مؤكدا أن" الوزارة وضعت أكثر من مضخة خلال الفترة الماضية لانجاح زراعة الموسم الشتوي بالحلول المؤقتة وتطمح الان لانجاح زراعة الموسم الصيفي بالحلول الدائمة ".

وبين، أن" وزارته تنظر لذي قار على أنها العراق ونجاح الدولة فيها واستقرارها من نجاح واستقرار البلاد، ومن اجل ان توجد فيها نهضة اقتصادية أصدرنا توجيهات بمنح رخص استثمارية لاستثمار ضفاف الأنهار في المحافظة "، مضيفا أن" التوجيهات الوزارية تضمنت أيضا الاستمرار بكري الانهر وإعطاء الموضوع أهمية كبيرة من اجل إدامة ايصال المياه لأبعد نقطة في ذي قار ".

ووصل وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، في وقت سابق من صباح يوم السبت، إلى الناصرية، لبحث جملة من المشكلات التي تعاني منها محافظة ذي قار.