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الكاظمي يطمئن صغار الموظفين: الموازنة لن تمس رواتبكم

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-21T18:21:27+0000
الكاظمي يطمئن صغار الموظفين: الموازنة لن تمس رواتبكم

شفق نيوز/ طمأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، صغار موظفي الدولة بأن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2021 لن تمس رواتبهم بل موظفي الدرجات العليا.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2021 خلال جلسة استثنائية، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، في إشارة إلى صغار الموظفين.

وأشار إلى أن الموازنة عرضت على الكتل السياسية، وحازت على دعمها جميعاً.

بدوره، أشار وزير العمل عادل الركابي إلى استقطاع نسبة 40 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث و 30 بالمئة من الرواتب الكلية للنواب والوزراء في موازنة 2021.

من جهته قال وزير المالية علي علاوي، "أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد".

وأضاف ان "فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع"، مشيرا إلى أن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".

بدوره، قال وزير التخطيط خالد بتال إن "حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 تريليونات دينار، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت مشروعي القطار المعلق وميناء الفاو ومشاريع أخرى.

وفي وقت سابق أقر مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

وجاء الإقرار بعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل حول مضمون الموازنة. 

ووفق مسودة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز قبل أيام فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليونا و790 مليارا و155 مليونا و429 دينار، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً.

وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.

كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.

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