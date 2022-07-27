الكاظمي يطمئن الانباريين: محطة الفرات سترفدكم بكهرباء افضل  

شفق نيوز/ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء،حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة في ناحية الفرات بالمحافظة .

وجاء في بيان لمكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي وضع، اليوم، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة بسعة 1640 ميغاواط في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار.

وأكد الكاظمي خلال وضع حجر الأساس أن المحطة ستسهم في رفد المنظومة الكهربائية بطاقة إضافية من شأنها تحسين مستوى الإنتاج، وتقديم خدمة أفضل لمواطني الأنبار.

وتبلغ الطاقة الكلية لمحطة الأنبار المركبة 1642 ميغاواط بكلفة مليار دولار، ويستغرق المشروع مدة زمنية أمدها 3 سنوات.

وبحسب البيان، فأن المشروع عبارة عن أربع وحدات غازية موديل GT26، سعة الوحدة 273 ميغاواط، ووحدتين بخاريتين بطاقة 275 ميغاواط.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في الأنبار، إن الكاظمي زار في بداية وصوله المحافظة، المحطة الحرارية في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت غربي الانبار، مشيرا الى تشديد امني حول المكان ومنع دخول الصحفيين اليه.