الكاظمي يطلق "صنع في العراق": نعمل على تحويله سوقاً تنافسياً

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الإثنين، إن حكومته تعوّل على القطاع الخاص لرفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها، وقال "سنوفر كل الدعم والإسناد ليكون العراق من بين الدول التي تنافس بصناعتها".

وقال الكاظمي خلال افتتاحه اليوم الإثنين، معرض "صنع في العراق"، الذي تقيمه وزارة الصناعة في معرض بغداد الدولي، "نواجه التحديات، ولا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة، فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين".

وأضاف، "العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة من الدكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة".

وتابع الكاظمي "دعم وحماية الصناعة المحلية شغلت حيزاً كبيراً في المنهاج الحكومي، ونعمل حاليا على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد، ونعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا".

وقال "وجهنا وزارة الصناعة والمعادن بإطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفض نسب البطالة في الوقت نفسه، كما أن الحكومة شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021، وفرضنا ضرائب على المنتج المستورد لدعم وحماية المنتج المحلي الوطني".

وأعلن الكاظمي أن الحكومة ماضية في تطوير المناطق الصناعية في الموصل والبصرة والناصرية والانبار وكل مناطق العراق.