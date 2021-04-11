الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة)

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم الأحد الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير ( العقود الخمسة ).

وتتضمن العقود الخمسة: الارصفة الخمسة للحاويات، ردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر .

من جهتها أوضحت وزارة النقل في بيان أن الكاظمي أفتتح مشروع بناء خمسة ارصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول ١٧٥٠ متر والمُنفذة ضمن العقد المبرم مع شركة دايو الكورية التي بدأت بأجراءات المسح الميداني استعداداً للمباشرة بأعمالها في المشروع.

ووفقا للوزارة فإن هذا المشروع العملاق سيشمل انشاء ساحة الحاويات بطول ١٧٥٠ متر ومشروع اعمال التجريف والحفر وانشاء قناة ملاحية داخل حوض الميناء بطول ١٠ كم داخل الميناء و١٣ كم خارج الميناء لربطه بالقناة الملاحية الدولية وانشاء طريق سريع رابط بين الميناء ومدينة ام قصر بطول ٦٣ كم وانشاء نفق تحت قناة خور الزبير الذي يربط بجانب الطريق الشرقي

واكدت الوزارة ان هذا المشروع يعد الشريان الحيوي وعصب الحياة الاقتصادية للبلاد حيث سيربط منطقة الشرق بأوروبا عبر العراق وتركيا وسوريا وبما يسمى بالقناة الجافة وسيصبح حال انجازه اكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر بمستوى العالم حيث ستصل طاقته الانتاجية الى ٩٩ مليون طن حسب التصاميم التي وضعتها شركة تكتيتال الاستشارية الايطالية .

ووصل الكاظمي في وقت سابق من صباح اليوم الى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفقا لما أعلنه بيان حكومي.

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.