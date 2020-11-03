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الكاظمي يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن رواتب المتقاعدين
Category: اقتصـاد
Date: 2020-11-03T11:37:19+0000
الكاظمي يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن رواتب المتقاعدين
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