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الكاظمي يصدر توجيهاً خاصاً للوزارات بشأن صرف رواتب الموظفين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-12T20:40:04+0000
الكاظمي يصدر توجيهاً خاصاً للوزارات بشأن صرف رواتب الموظفين

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين.

وقال حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن التوجيه يأتي لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزارة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر اليوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.

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