الكاظمي يصدر توجيهات بشأن مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن

شفق نيوز/ بحث وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز خِلال لقائهُ اليوم الخميس وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسـف الشمالـي مُستجـدات إجـراءات تنفيذ المدينـة الإقتصادية المُشتركـة بين البلدين، ومُتابعـة اتفاقـات التعـاون والتكامُـل الصناعـي بيـن العـراق والأردن ومصـر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة العراقية، ان وزيرها التقى اليوم نظيـرهُ الأردنـي وبحثا جُملةً من الملفات والقضايا المُشتركة بحضور وكيل الوزارة للتخطيط يوسـف محمـد جاسـم والمُستشار العلمي للوزارة عمـار عبـد الله الجنابـي ومُدير عام هيئة المُدن الصناعية والوفد الأردني المُرافـق .

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا آخر مُستجدات الإجراءات المُتخذة في مشروع المدينة الإقتصادية المُشتركة على الحدود بين العراق والأردن فيما يخُص دور الشركة العراقية الأردنية ومبلغ التمويل المُخصص لإنشاء المدينة وآليات الصرف وكيفية إحتساب قيم المباني وتحديد مبالغ الإيجارات على أن يتم الإتفاق عليها من قِبل الطرفين وأن تكون بأقل ما يُمكن وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وكذلك رجت مُناقشة إجراءات ومهام اللجان الوجاهية واللجنة التنسيقية المُشتركة حيث أكدَ الوزير العراقي على ضرورة حسم هذهِ الأمور في اِجتماع مجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية وتبليغ الجانب الأردني لعرض الموضوع في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

كما أكدَ الطرفان على ضرورة تعزيز الشركة العراقية الاردنية باشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص والإسراع بإجراءاتها لما للمدينة من أهمية صناعية وإقتصادية كونها من المشاريع الإستراتيجية لكِلا البلدين فضلاً عن إسهامها في خلق فُرص العمل لأبناء المنطقـة.

كما وجرت خِلال اللقاء مُتابعة مشروع التكامُل الصناعي بين العراق والأردن وإتفاقات التعاون الثُلاثي بين العراق والأردن ومصر حيث أكدَ الخباز على توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي بالتعجيل في إستكمال إجراءات الإتفاقية وبيان موقف الجانب المصري بغية الإعداد النهائي لتوقيع الإتفاقية ومُذكرة التفاهُم للتعاون بين الدول الثـلاث .

وفـي سياق اللقاء تمَّت مُناقشة عدد من الملفات والقضايا المُشتركة من بينها ملف تدعيم الإستثمارات المُشتركة والفُرص المُتاحة للإستثمار بين البلدين حيث أكدَ وزير الصناعة والتجارة الأردني إستعداد بلاده للمُساهمة في إعادة بناء الصناعة العراقية من خِلال الإستثمار وفق المعايير والقوانين المُعتمدة وكذلك مُناقشة موضوع الضرائب المفروضة على المُنتجات الداخلة الى العراق.

بدوره أشار وزير الصناعة العراقي إلى السعي لجعل المُنتجات العراقية مُنافسة وكفوءة وذات مُواصفات عالية وأشارَ إلى إنَ هُناك توجه لفرض قيمة ضريبية أو تعرفة كُمركية مع إضافة قيمة حماية مُنتج وحسب نوع المادة والإحتياج لها إضافةً إلى مُناقشة التعاون مع شركة البهاوس الاردنية وشركة الفارس العامة.

و أوعزَ الوزير العراقي بإستمرار عقد اللقاءات المشتركة وتقديم التسهيلات اللازمة للمُضيّ في إجراءات التعاون والمشاركة في مجال تصنيع الهياكل الحديدية لكابينات الباصات وسيارات الإسعاف والعيادات المُتنقلة بمُختلف الأحجام بموجب الأطُر والقوانين المعمول بها فضلاً عن مُناقشة مواضيع أخرى تهم مصلحة البلدين، وفقا للبيان.