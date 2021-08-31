الكاظمي يشدد على تطوير الثروة النفطية بالعراق وعدم استنزافها

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء على ضرورة تطوير الثروة النفطية في البلاد وعدم الاستمرار في استنزافها.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت هذا اليوم، "مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا".

وأضاف "نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".

وتابع الكاظمي بالقول "توارثنا الثروة النفطية من آبائنا، والمفترض أن نطور هذه التركة العظيمة، لا أن نستنزفها فقط، ونحرم الأجيال القادمة من خيراتها".