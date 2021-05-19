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الكاظمي يشخص أسباب تراجع الزراعة في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-19T09:58:10+0000
الكاظمي يشخص أسباب تراجع الزراعة في العراق

شفق نيوز/ حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عددا من الأسباب التي أدت إلى تراجع الزراعة في العراق.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير اجرى زيارة الى عدد من مواقع شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة واسط، واطلع على سير العمل فيها وحث العاملين على بذل اقصى الجهود من اجل زيادة الانتاح وتحسين نوعيته، كما استمع الى شكاوى ومقترحات القائمين عليها".

واكد الكاظمي على "اهمية النهوض بالواقع الزراعي في العراق الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والصراعات، وايضا بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الذي حال دون ان يكون القطاع الزراعي متصدرا لبقية القطاعات بعد النفط".

وأضاف أن "الحكومة وفي اطار منهج الاصلاح الاقتصادي بعيد المدى الذي خططت له، تبنت دعم القطاع الخاص، وتوفير مستلزمات تطويره لاهميته في تنشيط الاقتصاد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي للعمل في جميع المجالات لاسيما في القطاع الزراعي".

وكان الكاظمي قد زار  صباح اليوم محافظة واسط، التقى خلالها بعدد من المسؤولين في المحافظة، كما تفقد سير العمل في سايلو الدبوني، والتقى العاملين فيه ووجه بمعالجة عقبات تسلم الحنطة من الفلاحين.

واجرى الكاظمي خلال زيارته محافظة واسط لقاءات مع عدد من الفلاحين وخريجي كليات الزراعة، وشدد خلال اللقاء على اهمية النهوض بالواقع الزراعي واعتماد الطرق الحديثة في الزراعة وتطوير الصناعات الزراعية، واكد ان الحكومة داعمة لكل الخطط والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الاهم.

واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة على عملية حصاد الحنطة في احدى المزارع الكبيرة بمحافظة واسط، حيث وجه الجهات المعنية بمعالجة المشاكل التي تواجه فلاحي المحافظة.

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