الكاظمي يرسي حجر الأساس لمحطة قطار الموصل

شفق نيوز/ أرسى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع محطة قطار الموصل.

وقال الكاظمي، خلال مراسم وضع حجر الأساس، "كانت الموصل دوماً حلقة وصل مهمة في حركة النقل العالمية بين الشرق والغرب"، مشيرا إلى أن "أهمية الموصل التأريخية استندت إلى تأريخها الحضاري، مثلما استندت إلى موقعها الاستراتيجي في المنطقة والعالم".

وأضاف الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا بد من استثمار هذه الميزة الاستراتيجية على النحو الأمثل اقتصادياً لصالح العراقيين عموماً، ولسكان هذه المحافظة على وجه الخصوص".

وتابع بالقول، "عازمون على تطوير وسائل النقل الحديث والسريع في المحافظة؛ من أجل أن تستعيد الموصل دورها الاقتصادي والتأريخي ثانية".

وقال الكاظمي، "وجّهنا بتطوير العمل في محطة الموصل، وماضون في تحسين ربطها بالمحافظات العراقية الأخرى ودول الجوار، وتطوير خطوط النقل المارة فيها".

وأشار إلى أن "الموصل ستكون معبراً مهماً في نقل البضائع والحركة التجارية الواردة والصادرة من العراق، وستكون رافداً مهماً في تنويع مصادر الثروة وتطوير الاقتصاد العراقي، بعيداً عن الاعتماد على النفط".

وأفاد بأن "تطوير وتسهيل حركة النقل، سيخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل لأهلنا وشبابنا في الموصل، وسيجلب الازدهار ويعزّز الاستقرار المحلي بكل جوانبه".

وقال أيضا إن "الموصل هي سلّة خبز العراق في الزراعة، وبوابة مهمة من بوابات التجارة العراقية الخارجي منها والداخلي كذلك".

كما التقى الكاظمي، بجمع من مواطني مدينة الموصل، واستمع إلى مشكلاتهم وما تعانيه مناطقهم.

ووعد الكاظمي بدراسة ما طرحوه من مقترحات، وتذليل كل العقبات التي تقف عائقاً أمام تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بواقع محافظتهم باعتماد مشاريع البناء والإعمار.

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق الاثنين إلى نينوى وعقد في الموصل جلسة الحكومة قبل أن يزور قضاء سنجار معقل الكورد الايزيديين الذين تعرضوا لعمليات إبادة جماعية على يد تنظيم داعش عام ٢٠١٤.