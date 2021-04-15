الكاظمي يدشن محطتي كهرباء في المثنى

شفق نيوز/ دشن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس خلال زيارته محافظة المثنى، محطتي كهرباء في المحافظة للحد من أزمة نقص الطاقة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "المحطة ستساهم في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن إسهامها في زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وتطوير عمل الشبكة الكهربائية التي تخدم المحافظة".

وأضاف أن "الكاظمي شدّ على ايدي الملاكات العاملة في المحطة"، مذكّرًا أن "خدمة المواطن العراقي هي شرف لكل من يتقلد المسؤولية في كل مفاصلها".

وأفاد بيان منفصل، بأن الكاظمي افتتح التشغيل الرسمي لمحطة المثنى الكهربائية التحويلية 400 –كي في، التي تؤدي مهامًا أساسية في فك الإختناقات عن الشبكة الوطنية للكهرباء.