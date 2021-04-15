سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يدشن محطتي كهرباء في المثنى

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T17:02:49+0000
الكاظمي يدشن محطتي كهرباء في المثنى

شفق نيوز/ دشن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس خلال زيارته محافظة المثنى، محطتي كهرباء في المحافظة للحد من أزمة نقص الطاقة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "المحطة ستساهم في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن إسهامها في زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وتطوير عمل الشبكة الكهربائية التي تخدم المحافظة".

وأضاف أن "الكاظمي شدّ على ايدي الملاكات العاملة في المحطة"، مذكّرًا أن "خدمة المواطن العراقي هي شرف لكل من يتقلد المسؤولية في كل مفاصلها". 

وأفاد بيان منفصل، بأن الكاظمي افتتح التشغيل الرسمي لمحطة المثنى الكهربائية التحويلية 400 –كي في، التي تؤدي مهامًا أساسية في فك الإختناقات عن الشبكة الوطنية للكهرباء.

related

الكاظمي: مدير "دايو" انتحر لتعرضه إلى ضغوطات وابتزاز

Date: 2020-11-17 16:23:43
الكاظمي: مدير "دايو" انتحر لتعرضه إلى ضغوطات وابتزاز

الكاظمي يطمئن صغار الموظفين: الموازنة لن تمس رواتبكم

Date: 2020-12-21 18:21:27
الكاظمي يطمئن صغار الموظفين: الموازنة لن تمس رواتبكم

الكاظمي يطلق "صنع في العراق": نعمل على تحويله سوقاً تنافسياً

Date: 2021-01-18 13:31:04
الكاظمي يطلق "صنع في العراق": نعمل على تحويله سوقاً تنافسياً

حكومة بغداد تتخذ 7 قرارات بينها تصفير رسوم جمركية على مركبات

Date: 2020-12-15 16:48:47
حكومة بغداد تتخذ 7 قرارات بينها تصفير رسوم جمركية على مركبات

الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة تقاعد رفحاء

Date: 2020-05-30 19:05:49
الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة تقاعد رفحاء

الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة

Date: 2020-09-08 10:52:28
الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة

الكاظمي يفتح الأبواب لشركات الاستثمار السعودية ويعلن تسهيلات

Date: 2020-11-08 14:23:45
الكاظمي يفتح الأبواب لشركات الاستثمار السعودية ويعلن تسهيلات

العراق يوقع ثلاث مذكرات مع فرنسا في مجالات النقل والزراعة والتعليم

Date: 2020-10-19 10:41:26
العراق يوقع ثلاث مذكرات مع فرنسا في مجالات النقل والزراعة والتعليم