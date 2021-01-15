الكاظمي يتفقد مشروع "قناة الجيش" ويكشف سبب تلكؤه

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، جولة ميدانية إطلع خلالها على الأعمال الجارية لتنظيف وتأهيل مشروع تأهيل مقتربات شارع قناة الجيش، برفقة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات المهندسة نازلين محمد، وأمين بغداد المهندس علاء معن.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة الأعمال الجارية، ومراحل العمل، ومستوى الإنجاز، وشكر العاملين في المشروع، مبينا ان الجهود المبذولة حاليا تؤكد انه بتظافر الجهود وتكامل عمل جميع المؤسسات، فإن العراقيين قادرون على الإنجاز والإعمار.

واكد أن هذا المشروع أنفقت عليه مبالغ طائلة، لكنه لم ينجز بسبب الفساد وسوء الإدارة.

ووفق ما أورده البيان فأن المشروع ينجز على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه، رفع الأنقاض والنفايات، حيث تم تقسيم الطريق الى ثلاثة مقاطع، المقطع الاول بطول 10 كم، يمتد من صدر القناة جهة الأعظمية الى نفق مظفر وينفذ من قبل هيئة الحشد الشعبي.

أما المقطع الثاني فهو أيضا بطول 10 كم، ويمتد من نفق مظفر الى نفق محمد القاسم جهة الرستمية، وهو بعهدة وزارة النفط.

فيما يبلغ طول المقطع الثالث 3.25 كم، ويمتد من نفق محمد القاسم الى قنطرة الكلية العسكرية مصب القناة، وينفذ من قبل وزارة الداخلية.

وتتضمن المرحلة الأولى أيضا أعمال السياج الواقي، وصيانة مفاصل التمدد لنفقي بور سعيد والشعب، والذي ينفذ من قبل وزارة الاعمار والإسكان والبلديات/ المديرية العامة للطرق والجسور.

وتتولى وزارة الكهرباء اعمال الإنارة وتشغيل محولات الكهرباء، فيما تتولى وزارة الموارد المائية أعمال كري حوض قناة الجيش، وتجهيز الزميج، وتبطين المتبقي من حوض القناة.

أما المرحلة الثانية فتتضمن أعمال الزراعة، وصيانة محطات السقي وعددها 10 محطات وتمديد منظومات الري بالرش، تنفذها جميعا أمانة بغداد، وفق البيان.