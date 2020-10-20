الكاظمي يبدي من برلين ثقته بالشركات الالمانية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، لعدد من رؤساء الشركات الألمانية ضمن جولته الأوروبية، عزم حكومته على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، مشيرا الى الاستفادة من التجربة الألمانية في هذا الصدد.

وقال الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه التقى، اليوم، عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة ضمن جولته الأوروبية الحالية، مشيراً إلى مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط.

وبيّن الكاظمي، جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي، لافتا الى أن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد.

وتابع، اننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، موضحا أن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.

كما بيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، أن العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد.

واختتم الكاظمي أمس محادثات مع باريس مع القيادة الفرنسية، وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه "خلال ٢٤ساعة مثمرة في باريس، التقى فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية".