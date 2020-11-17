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الكاظمي: مدير "دايو" انتحر لتعرضه إلى ضغوطات وابتزاز

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-17T16:23:43+0000
الكاظمي: مدير "دايو" انتحر لتعرضه إلى ضغوطات وابتزاز

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، إن مدير شركة "دايو" الكورية قد انتحر اثر تعرضه لـ"ضغوطات وابتزاز".

وقال الكاظمي، في تصريحات ادلى بها عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "الحديث عن إلغاء الاتفاقيات منها الاتفاقية الصينية مؤسف"، مضيفاً أن "رسالتي إلى السياسيين والإعلاميين نقل الحقيقة ولبس الأكاذيب".

وأشار إلى أن "الاتفاقية الصينية لم تلغى وهي موقعة من قبل حكومة العبادي في شباط 2018"، مؤكداً في ذات الوقت أن "مشروع ميناء الفاو الكبير لم يلغى، وأنه سيوقع".

وبين الكاظمي، أن "مدير الشركة الكورية تعرض إلى ضغوطات وابتزاز بعدها اقدم على الانتحار".

وبشأن الموازنة العامة للعام المقبل 2021، قال الكاظمي، إنها "ستقر وترسل إلى مجلس النواب"، وأضاف "إذا لم تقر في البرلمان في موعدها سنواجه مشكله في الشهر الأول للعام 2021".

وعثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، في 9 تشرين الاول الماضي، على جثة مدير شركة كورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم للعمل في ميناء الفاو الكبير.

ورجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، أُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.

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