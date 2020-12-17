سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكاظمي لرجال أعمال أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-17T19:08:38+0000
الكاظمي لرجال أعمال أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات

شفق نيوز/ حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بحث مع رجال الأعمال والمستثمرين سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.

 كما استمع الى أهم ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير عملهم في العراق.

وقال الكاظمي إن "العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أن "العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وأنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام".

وكان الكاظمي قد وصل الخميس إلى أنقرة في زيارة رسمية ليوم واحد، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

related

الكاظمي يدعو الشركات الاوربية للاستثمار في العراق ويعدها بأمر

Date: 2020-05-11 15:30:07
الكاظمي يدعو الشركات الاوربية للاستثمار في العراق ويعدها بأمر

العراق رابعا كأكبر مستورد من تركيا وخامس اكبر مصدر لها

Date: 2020-09-06 11:21:34
العراق رابعا كأكبر مستورد من تركيا وخامس اكبر مصدر لها

مصر تعلن الدول الأكثر استيراداً لسلعها

Date: 2019-08-20 17:07:55
مصر تعلن الدول الأكثر استيراداً لسلعها

الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

Date: 2020-05-11 15:39:31
الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

خط للغاز يشعل الحرب بين واشنطن وموسكو

Date: 2019-12-23 15:03:04
خط للغاز يشعل الحرب بين واشنطن وموسكو

انخفاض غير متوقع بالإنتاج الصناعي التركي

Date: 2019-06-18 12:16:57
انخفاض غير متوقع بالإنتاج الصناعي التركي

الاقتصاد التركي يتفوق على مجموعة العشرين باستثناء دولة واحدة

Date: 2020-11-30 06:51:45
الاقتصاد التركي يتفوق على مجموعة العشرين باستثناء دولة واحدة

لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه

Date: 2019-09-15 11:36:26
لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه