الكاظمي لرجال أعمال أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات

شفق نيوز/ حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بحث مع رجال الأعمال والمستثمرين سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.

كما استمع الى أهم ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير عملهم في العراق.

وقال الكاظمي إن "العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أن "العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وأنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام".

وكان الكاظمي قد وصل الخميس إلى أنقرة في زيارة رسمية ليوم واحد، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.