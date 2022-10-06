الكاظمي عن الربط الكهربائي العراقي-الأردني: من شأنه أن يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين البلدين

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني.

وقال الكاظمي على هامش وضع الحجر الأساس للرابط الكهربائي، إن المشروع من شأنه أن يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون التي اعتمدتها هذه الحكومة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أنه على هامش انطلاق أعمال المشروع، عقد الجانبان لقاءً ثنائياً جرى خلاله التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتنمية التعاون الإقليمي في ضوء قمة بغداد الثلاثية، التي شارك فيها قادة الأردن، ومصر، والعراق.

وأضاف أن اللقاء شهد البحث في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، ولاسيما في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة، والنقل، والأمن الغذائي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية، وتطوير البنى التحتية لها.

وأعرب الجانبان عن حرص حكومتي العراق والأردن على تطوير آليات العمل الثنائية، وبما يتكامل مع أفق العمل الإقليمي والتنمية المستدامة، فضلاً عن جهود التحضير للقمة الثلاثية المقبلة، والملفات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التي ستعالجها، وفقا للبيان.

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى الحدود العراقية - الأردنية لوضع الحجر الأساس لهذا المشروع.