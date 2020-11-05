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الكاظمي: الأزمة الاقتصادية الحالية تدفعنا للتفكير بمستقبل لا يعتمد على النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-05T08:48:26+0000
الكاظمي: الأزمة الاقتصادية الحالية تدفعنا للتفكير بمستقبل لا يعتمد على النفط

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الخميس، برجا غازيا يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة.

وقال الكاظمي خلال افتتاح البرج، إن "المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير".

وأوضح أن الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقا مثاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب تخدم البلد.

وبيّن الكاظمي، أن ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لايعتمد كليا على النفط، بما بحقق حياة أفضل لجميع العراقيين.

وكان الكاظمي، قد وصل الى محافظة البصرة صباح اليوم، وسيلتقي بعدد من المسؤولين في المحافظة، ويتفقد عددا من المواقع الحيوية فيها.

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