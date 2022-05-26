الكاظمي: العراق بات واحداً من أهم الدوّل في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي

شفق نيوز/ أعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أن العراق بات واحداً من أهم الدوّل في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكّرة في العراق (2022-2031).

وقال الكاظمي خلال الكملة، إن "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محدّدة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنّا على حافة الانهيار الاقتصادي".

وأردف بالقول إن "المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدوّل في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي".

وأضاف الكاظمي "نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملاً أطول وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي".