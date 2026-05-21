القيمة السوقية للأسهم العراقية تقترب من 27 تريليون دينار في الربع الأول من عام 2026

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في القيمة السوقية للأسهم خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى مشارف 27 تريليون دينار.

وجاء ذلك في التقرير الفصلي الأول لعام 2026 الصادر عن الهيئة، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء والنشاطات التنظيمية والتطويرية في سوق العراق للأوراق المالية، حيث أكد التقرير استمرار العمل على تطوير سوق رأس المال العراقي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبني السياسات والإجراءات التي تسهم في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وشفافة ومحفزة للنمو، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ودعم التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة والإجراءات التنظيمية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسبة 22.2% لتصل إلى نحو 26.9 تريليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغت قيمة التداول نحو 59.8 مليار دينار، مع تسجيل أكثر من 46 ألف صفقة تداول خلال الفصل الأول.