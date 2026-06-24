"القوة القاهرة" تجبر نفط البصرة على إيقاف الضخ وتقليص الإنتاج بحقل غرب القرنة/2

شفق نيوز- البصرة

وجهت شركة نفط البصرة، بإيقاف الضخ وتقليص الإنتاج في حقل غرب القرنة/2، بسبب استمرار حالة "القوة القاهرة".

وجاء في وثيقة صادرة عن الشركة، وردت لوكالة شفق نيوز، أنه لاستمرار حالة الظروف القاهرة في المنطقة وعدم توفر ناقلات يرجى ايقاف الضخ بمقدار (100 %) وتقليص الانتاج ليصبح بمقدار (50) ألف برميل والخزن في خزاناتكم، اعتباراً من الساعة 12 من مساء يوم أمس المصادف 23 حزيران/يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار النفط العراقية تراجعاً حاداً خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ انخفض خام البصرة الثقيل بنسبة 4.09% إلى 45.78 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام البصرة المتوسط بنسبة 3.91% إلى 47.88 دولاراً، بالتزامن مع انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.71% إلى 76.53 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها إلى 72.69 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام مربان الإماراتي بنسبة 1.64% إلى 69.63 دولاراً.

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال الحكومية، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من إعداد وتهيئة خط الأنابيب العراقي - التركي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن الضخ التجريبي عبر الخط سيبدأ خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف التصدير بصورة مستقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال أنجزت جميع الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بتهيئة الخط العراقي - التركي، وأصبح جاهزاً من الناحية الفنية لبدء عمليات الضخ الذي ستتم المباشرة به لاختبار كفاءة الخط وضمان استقرار عمليات النقل والتصدير بصورة شبه كاملة".

وكان العراق قد طالب تركيا بتمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي.