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القمح والألبان أهم استيرادات العراق من استراليا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-21T05:48:45+0000
القمح والألبان أهم استيرادات العراق من استراليا

شفق نيوز/ عدت مواد "القمح والألبان" من اهم استيرادات العراق من استراليا خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من استراليا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة مالية بلغت 26.957 مليون دولار"، مبينة ان "نمو الاستيرادات انخفض من استراليا بنسبة 35% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الحنطة جاءت اولا في استيرادات العراق من استراليا حيث استورد القمح منها عشر مرات في سنة 2021 وبقيمة بلغت 16 مليون دولار، تليها منتجات الألبان وبيض الطيور وعسل طبيعي ولأربع مرات بالسنة بقيمة مالية بلغت 4 ملايين دولار، تليها منتجات صيدلانية ولـ 30 مرة في السنة بقيمة بلغت 2 مليون دولار.

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى استراليا بلغت 454 الف دولار، مبينة ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 62% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن "اهم صادرات العراق الى استراليا تركزت في الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة مالية بلغت 240 الف دولار، تليها القهوة والشاي والتوابل بقيمة 67 الف دولار".

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