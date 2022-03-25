بمشاركة الكاظمي .. القمة الرباعية بعمان تبحث تخفيف آثار الأزمة في قطاعي الغذاء والطاقة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الجمعة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن اللقاء الذي جمع الكاظمي والعاهل الأردني بحث تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها.

وعقد أثناء الزيارة في العقبة لقاء بين عاهل الأردن ، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وفقا للبيان.

وذكرت الحكومة العراقية في بيانها أن اللقاء تناول تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة.

وأضافت أن اللقاء بحث التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية.

وقال البيان إن اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، إلى الى المملكة الاردنية الهاشمية.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب لمكتب الكاظمي، من دون الاشارة لتفاصيل أكثر.

إلا أن مصدراً مطلعاً أبلغ وكالة شفق نيوز مساء أمس الخميس، أن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في مدينة العقبة الاردنية.

والقمة هي الثانية من نوعها التي يستضيفها الأردن؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس 202 بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.