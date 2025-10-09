القاصد تطلق Ford Territory و Ford Expedition الجديدتين في العراق

مادة مدفوعة الثمن

أعلنت شركة القاصد للوكالات التجارية، الوكيل المعتمد لسيارات وشحانات فورد في العراق، عن إطلاق سيارتين جديدتين في السوق العراقي خلال حفل رسمي أقيم في بغداد.

قالت الشركة إن هذا الحدث ضمن جهود الشركتين لتعزيز توفر أحدث طرازات فورد وتقديم تجارب قيادة متقدمة تلبي تطلعات السائقين العراقيين.

تؤكد شركة القاصد وفورد الشرق الأوسط التزامهما المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة تجمع بين الأداء المتفوق والتقنيات المتطورة وخدمات ما بعد البيع المتميزة، بهدف توسيع خيارات العملاء في السوق المحلي وتلبية الاحتياجات العائلية والعملية والترفيهية على حد سواء.

وتأتي فورد إكسبيديشن الجديدة كلياً كمركبة توفر مزيجاً متوازناً من القوة والرفاهية والتقنية، حيث تعتمد على محرك EcoBoost سعة 3.5 لتر يولّد 400 حصاناً. زوِّدت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع خيار نظام دفع رباعي، وقدرة سحب تصل إلى 9,300 رطل عند تجهيزها بحزمة القطر الثقيلة. تحمل المقصورة شاشة بانورامية قياس 24 بوصة وشاشة وسطية قياس 13.2 بوصة لأنظمة المعلومات والترفيه، وتصميماً واسعاً بثلاثة صفوف يوفر راحة ومساحات تخزين مرنة. كما تتضمن حزمة تقنيات مساعدة السائق Ford Co-Pilot360®️ التي تعزز مستويات السلامة والراحة.

كما تقدم فورد تيريتوري الجديدة خياراً عملياً وأنيقاً لفئة السيارات المدمجة والمتوسطة، حيث تعتمد على محرك تيربو EcoBoost سعة 1.8 لتر يولّد 190 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات يتيح أوضاع قيادة متعددة (عادي، اقتصادي، رياضي، جبلي).

وتأتي السيارة مزودة بشاشة وسطية قياس 12 بوصة تدعم Apple CarPlay®️ وAndroid Auto™️ اللاسلكي، وعداد رقمي قياس 12 بوصة في الفئات العليا، ومقبض تحكم إلكتروني دوّار (Rotary e-Shifter) يمنح سهولة في الاستخدام ومظهراً معاصراً. تشمل مواصفات الأمان مثبت السرعة التفاعلي، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BLIS)، ونظام التخفيف من الاصطدام.

وقال المدير التنفيذي لشركة القاصد للوكالات التجارية احسان صويلح: «يمثل إطلاق فورد إكسبيديشن وتيريتوري في العراق خطوة استراتيجية لتعزيز حضور فورد وتوفير خيارات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. تظل القاصد ملتزمة بتقديم تجربة متكاملة تشمل توافر الطرازات وخدمات ما بعد البيع وشبكة صيانة واسعة».

وتؤكد شركة القاصد استمرار دعمهما للسوق العراقي من خلال طرح موديلات تجمع بين الأداء والتقنية والراحة، بالإضافة إلى برامج خدمة ما بعد البيع المصممة لتعزيز ثقة العملاء ورضاهم. للمزيد من المعلومات حول المواصفات والأسعار وتجارب القيادة، يرجى الاتصال بشركة القاصد للوكالات التجارية أو زيارة صالات العرض المعتمدة في بغداد وباقي المحافظات.